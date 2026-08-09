Россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре
7 августа российские войска уничтожили гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Днепре, где хранились медицинские грузы.
Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
По его словам, пострадавших не было.
Ранее в тот же день на объекте находились сотрудник ВОЗ и водители. Команда успела вывезти 130 из примерно 300 паллет и покинула территорию до удара.
Отмечается, что на складе хранились гуманитарные медицинские грузы, предназначенные для прифронтовых больниц — преимущественно средства для оказания экстренной медицинской помощи.
Даже у войн есть правила
"Я не могу сказать достаточно громко: атаки на систему здравоохранения должны прекратиться. Иначе люди остаются без жизненно необходимой медицинской помощи. Даже у войн есть правила. Одно из них — здоровье должно быть защищено!" — подчеркнул генеральный директор ВОЗ.
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