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Новости Обстрелы Днепропетровщины Атака на Днепр
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Россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре

РФ уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре

7 августа российские войска уничтожили гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Днепре, где хранились медицинские грузы.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По его словам, пострадавших не было.

Ранее в тот же день на объекте находились сотрудник ВОЗ и водители. Команда успела вывезти 130 из примерно 300 паллет и покинула территорию до удара.

Отмечается, что на складе хранились гуманитарные медицинские грузы, предназначенные для прифронтовых больниц — преимущественно средства для оказания экстренной медицинской помощи.

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Даже у войн есть правила

"Я не могу сказать достаточно громко: атаки на систему здравоохранения должны прекратиться. Иначе люди остаются без жизненно необходимой медицинской помощи. Даже у войн есть правила. Одно из них — здоровье должно быть защищено!" — подчеркнул генеральный директор ВОЗ.

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РФ уничтожила склад ВОЗ в Днепре

Автор: 

ВОЗ (785) Днепр (4782) обстрел (34794) Гебрейесус Тедрос (161) Днепропетровская область (5604) Днепровский район (464)
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Топ комментарии
+4
Хотіли притримати трохи для себе, а воно он як. Чи в нас всі лікарні забезпечені на 100%, що треба зайве зберігати? Під шумок спишуть і продадуть.
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09.08.2026 17:45 Ответить
+4
Ну бл** я не знаю яким дебілом бути щоб в прифронтовому місці такі великі склади заповненими тримати. Ну це або зрадник або махінатор який вкрав товар а потім списав його на ракетний удар
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09.08.2026 17:51 Ответить
+3
Україна натомість запросила у Ху'ла морське перемир'я щоб допомогти Ху'йлу продавати нафту і крадене українське зерно щоб врятувати рашистську економіку і допомогти рашистам провести мобілізацію і підготовку до осіннього наступу
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09.08.2026 17:22 Ответить

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