Россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре

7 августа российские войска уничтожили гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Днепре, где хранились медицинские грузы.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

По его словам, пострадавших не было.

Ранее в тот же день на объекте находились сотрудник ВОЗ и водители. Команда успела вывезти 130 из примерно 300 паллет и покинула территорию до удара.

Отмечается, что на складе хранились гуманитарные медицинские грузы, предназначенные для прифронтовых больниц — преимущественно средства для оказания экстренной медицинской помощи.

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Даже у войн есть правила

"Я не могу сказать достаточно громко: атаки на систему здравоохранения должны прекратиться. Иначе люди остаются без жизненно необходимой медицинской помощи. Даже у войн есть правила. Одно из них — здоровье должно быть защищено!" — подчеркнул генеральный директор ВОЗ.

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