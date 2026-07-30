В Днепре после атаки РФ загорелся терминал логистической компании

В Днепре вследствие российской атаки загорелся терминал логистической компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи в Telegram.

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Пожар после атаки

"Враг атаковал Днепр. Загорелся терминал логистической компании", — отметил он.

По предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Павлограду с помощью КАБ, вследствие чего погиб человек.

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