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В Днепре после атаки РФ загорелся терминал логистической компании
В Днепре вследствие российской атаки загорелся терминал логистической компании.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи в Telegram.
Пожар после атаки
"Враг атаковал Днепр. Загорелся терминал логистической компании", — отметил он.
По предварительным данным, люди не пострадали.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по Павлограду с помощью КАБ, вследствие чего погиб человек.
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