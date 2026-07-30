У Дніпрі після атаки РФ загорівся термінал логістичної компанії

У Дніпрі внаслідок російської атаки загорівся термінал логістичної компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі у Телеграмі.

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Пожежа після атаки

"Ворог атакував Дніпро. Зайнявся термінал логістичної компанії", - зазначив він.

Попередньо, люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили по Павлограду КАБом, внаслідок чого загинула людина.

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