1 372 2
У Дніпрі після атаки РФ загорівся термінал логістичної компанії
У Дніпрі внаслідок російської атаки загорівся термінал логістичної компанії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі у Телеграмі.
Пожежа після атаки
"Ворог атакував Дніпро. Зайнявся термінал логістичної компанії", - зазначив він.
Попередньо, люди не постраждали.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили по Павлограду КАБом, внаслідок чого загинула людина.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль