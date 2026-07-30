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Новини Атака на Дніпро
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У Дніпрі після атаки РФ загорівся термінал логістичної компанії

Атака на Дніпро

У Дніпрі внаслідок російської атаки загорівся термінал логістичної компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі у Телеграмі.

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Пожежа після атаки

"Ворог атакував Дніпро. Зайнявся термінал логістичної компанії", - зазначив він.

Попередньо, люди не постраждали.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили по Павлограду КАБом, внаслідок чого загинула людина.

Також читайте: Ворог завдав удару по Дніпру: виникла пожежа. В області - загинула жінка, поранено дитину (оновлено). ФОТОрепортаж

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Дніпро (3137) пожежа (4442) атака (1860) Дніпропетровська область (5123) Дніпровський район (465)
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