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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака на Дніпро
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Росія знищила гуманітарний склад ВООЗ у Дніпрі

РФ знищила гуманітарний склад ВООЗ у Дніпрі

Російські війська 7 серпня знищили гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Дніпрі, де зберігалися медичні вантажі.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За його словами, минулося без постраждалих.

Раніше того ж дня на об’єкті перебували співробітник ВООЗ і водії. Команда встигла вивезти 130 із приблизно 300 палет і залишила територію до удару.

Зазначається, що на складі зберігалися гуманітарні медичні вантажі, призначені для прифронтових лікарень - переважно засоби для надання екстреної медичної допомоги.

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Навіть війни мають правила

"Я не можу сказати достатньо голосно: атаки на систему охорони здоров’я мають припинитися. Інакше люди залишаються без життєво необхідної медичної допомоги. Навіть війни мають правила. Одне з них - здоров’я має бути захищене!" - наголосив генеральний директор ВООЗ.

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РФ знищила склад ВООЗ у Дніпрі

Автор: 

ВООЗ (720) Дніпро (3145) обстріл (36092) Гебреєсус Тедрос Адханом (166) Дніпропетровська область (5166) Дніпровський район (474)
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Топ коментарі
+4
Хотіли притримати трохи для себе, а воно он як. Чи в нас всі лікарні забезпечені на 100%, що треба зайве зберігати? Під шумок спишуть і продадуть.
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09.08.2026 17:45 Відповісти
+4
Ну бл** я не знаю яким дебілом бути щоб в прифронтовому місці такі великі склади заповненими тримати. Ну це або зрадник або махінатор який вкрав товар а потім списав його на ракетний удар
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09.08.2026 17:51 Відповісти
+3
Україна натомість запросила у Ху'ла морське перемир'я щоб допомогти Ху'йлу продавати нафту і крадене українське зерно щоб врятувати рашистську економіку і допомогти рашистам провести мобілізацію і підготовку до осіннього наступу
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09.08.2026 17:22 Відповісти

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