Росія знищила гуманітарний склад ВООЗ у Дніпрі

Російські війська 7 серпня знищили гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у Дніпрі, де зберігалися медичні вантажі.

Про це повідомив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За його словами, минулося без постраждалих.

Раніше того ж дня на об’єкті перебували співробітник ВООЗ і водії. Команда встигла вивезти 130 із приблизно 300 палет і залишила територію до удару.

Зазначається, що на складі зберігалися гуманітарні медичні вантажі, призначені для прифронтових лікарень - переважно засоби для надання екстреної медичної допомоги.

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Навіть війни мають правила

"Я не можу сказати достатньо голосно: атаки на систему охорони здоров’я мають припинитися. Інакше люди залишаються без життєво необхідної медичної допомоги. Навіть війни мають правила. Одне з них - здоров’я має бути захищене!" - наголосив генеральний директор ВООЗ.

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