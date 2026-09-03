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Удар по Киевщине: россияне повредили один из основных складов ВОЗ в Украине

Поврежденный склад ВОЗ в Украине
Фото: World Health Organization Ukraine

В результате российского обстрела в Бориспольском районе Киевской области был поврежден один из основных складов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представительство ВОЗ в Украине.

Среди сотрудников организации пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы повреждений и объем утраченных запасов.

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Доступ к складу ограничили из-за задымления

На складе хранились гуманитарные медицинские средства. Из-за сильного задымления доступ к объекту ограничили из соображений безопасности.

Поэтому полностью оценить последствия российского обстрела пока невозможно.

В ВОЗ отметили, что на объекте заранее хранилось лишь ограниченное количество медикаментов. Организация уже определила альтернативные места для размещения запасов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иванкове и Борисполе ухудшилось качество воздуха

ВОЗ продолжает доставлять медицинскую помощь

В представительстве ВОЗ подчеркнули, что организация продолжает работу по обеспечению людей необходимой медицинской помощью.

"ВООЗ продолжает работать, чтобы своевременно доставлять жизненно необходимую медицинскую помощь людям по всей Украине", - подчеркнули в представительстве.

Организация также обнародовала кадры с места российской атаки. На них видны складские помещения и густой дым над территорией объекта.

Ранее мы писали, что в Борисполе в результате атаки "шахида" произошел пожар: есть пострадавшие.

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Автор: 

Борисполь (789) ВОЗ (786) Киевская область (5054) атака (2025) Бориспольский район (101)
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Топ комментарии
+5
Де удари у відповідь чи влада чекає поки ворог все знищить ? і не хвилює це "найвеличнішого " невже не було зрозуміло що все треба розосереджувати ,адже ворог творить свідомий геноцид ,ось створити хаос це в нас вміють ,а ось як захистити все що залишилось ніяк не спроможні.
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03.09.2026 21:43 Ответить
+4
Це ж не тероризм, правда? От якщо Україна почне бити по рашистських аеропортах, то буде тероризм. Хоча аеропорти, особливо московський це що не є а одні з важливих стратегічних об'єктів які займаються перевозкою російських і іноземних найманців, військові товари, а також корегують за допомогою своїх потужних РЛС військову авіацію і повітряний простів над всією Сосією
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03.09.2026 21:51 Ответить
+3
Тварюки. Світ мовчить, пуйло скаженіє
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03.09.2026 21:37 Ответить

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