Удар по Киевщине: россияне повредили один из основных складов ВОЗ в Украине

Фото: World Health Organization Ukraine

В результате российского обстрела в Бориспольском районе Киевской области был поврежден один из основных складов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на представительство ВОЗ в Украине.

Среди сотрудников организации пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают масштабы повреждений и объем утраченных запасов.

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Доступ к складу ограничили из-за задымления

На складе хранились гуманитарные медицинские средства. Из-за сильного задымления доступ к объекту ограничили из соображений безопасности.

Поэтому полностью оценить последствия российского обстрела пока невозможно.

В ВОЗ отметили, что на объекте заранее хранилось лишь ограниченное количество медикаментов. Организация уже определила альтернативные места для размещения запасов.

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ВОЗ продолжает доставлять медицинскую помощь

В представительстве ВОЗ подчеркнули, что организация продолжает работу по обеспечению людей необходимой медицинской помощью.

"ВООЗ продолжает работать, чтобы своевременно доставлять жизненно необходимую медицинскую помощь людям по всей Украине", - подчеркнули в представительстве.

Организация также обнародовала кадры с места российской атаки. На них видны складские помещения и густой дым над территорией объекта.

Ранее мы писали, что в Борисполе в результате атаки "шахида" произошел пожар: есть пострадавшие.

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