Удар по Київщині: росіяни пошкодили один з основних складів ВООЗ в Україні

Фото: World Health Organization Ukraine

Унаслідок російського обстрілу в Бориспільському районі Київської області пошкоджено один з основних складів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представництво ВООЗ в Україні.

Серед співробітників організації постраждалих немає. Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та обсяг втрачених запасів.

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Доступ до складу обмежили через задимлення

На складі зберігалися гуманітарні медичні засоби. Через сильне задимлення доступ до об’єкта обмежили з міркувань безпеки.

Тому повністю оцінити наслідки російського обстрілу поки неможливо.

У ВООЗ зазначили, що на об’єкті завчасно зберігали лише обмежену кількість медикаментів. Організація вже визначила альтернативні місця для розміщення запасів.

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ВООЗ продовжує доставляти медичну допомогу

У представництві ВООЗ наголосили, що організація продовжує роботу для забезпечення людей необхідною медичною допомогою.

"ВООЗ продовжує працювати, щоб своєчасно доставляти життєво необхідну медичну допомогу людям по всій Україні", – наголосили у представництві.

Організація також оприлюднила кадри з місця російської атаки. На них видно складські приміщення та густий дим над територією об’єкта.

Раніше ми писали, що у Борисполі внаслідок атаки "шахеда" сталася пожежа: є постраждалі.

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