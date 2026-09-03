Удар по Київщині: росіяни пошкодили один з основних складів ВООЗ в Україні
Унаслідок російського обстрілу в Бориспільському районі Київської області пошкоджено один з основних складів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на представництво ВООЗ в Україні.
Серед співробітників організації постраждалих немає. Наразі фахівці встановлюють масштаби пошкоджень та обсяг втрачених запасів.
Доступ до складу обмежили через задимлення
На складі зберігалися гуманітарні медичні засоби. Через сильне задимлення доступ до об’єкта обмежили з міркувань безпеки.
Тому повністю оцінити наслідки російського обстрілу поки неможливо.
У ВООЗ зазначили, що на об’єкті завчасно зберігали лише обмежену кількість медикаментів. Організація вже визначила альтернативні місця для розміщення запасів.
ВООЗ продовжує доставляти медичну допомогу
У представництві ВООЗ наголосили, що організація продовжує роботу для забезпечення людей необхідною медичною допомогою.
"ВООЗ продовжує працювати, щоб своєчасно доставляти життєво необхідну медичну допомогу людям по всій Україні", – наголосили у представництві.
Організація також оприлюднила кадри з місця російської атаки. На них видно складські приміщення та густий дим над територією об’єкта.
Раніше ми писали, що у Борисполі внаслідок атаки "шахеда" сталася пожежа: є постраждалі.
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