В Іванкові та Борисполі погіршилася якість повітря

У двох населених пунктах Київської області спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

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Де повітря не в нормі?

Як зазначається, у населених пунктах Іванків та Бориспіль спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це свідчать результати цілодобового моніторингу.

За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем в помірних концентраціях зараз є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.

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Які поради?

Фахівці радять до покращення ситуації:

• тримати вікна зачиненими;

• за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

• пити достатньо води;

• за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.

В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.

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Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.

Станом на 2 вересня моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.