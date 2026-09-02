В Іванкові та Борисполі погіршилася якість повітря
У двох населених пунктах Київської області спостерігається тимчасове погіршення якості повітря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
Де повітря не в нормі?
Як зазначається, у населених пунктах Іванків та Бориспіль спостерігається тимчасове погіршення якості атмосферного повітря. Про це свідчать результати цілодобового моніторингу.
За результатами середньодобових спостережень моніторинговими постами, основним забруднювачем в помірних концентраціях зараз є дрібнодисперсний пил. Він може викликати незначний дискомфорт при диханні у людей, чутливих до подразнень.
Які поради?
Фахівці радять до покращення ситуації:
• тримати вікна зачиненими;
• за можливості обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
• пити достатньо води;
• за наявності очищувача повітря використовувати його на максимальній потужності.
В інших населених пунктах Київщини, де здійснюється моніторинг стану атмосферного повітря, перевищень показників допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі не зафіксовано.
Рівень гамма-випромінювання в Київській області відповідає природному фону.
Станом на 2 вересня моніторинг атмосферного повітря здійснюється на 15 пунктах спостереження у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.
Будь ласка, зачекайте...
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