В Иванкове и Борисполе ухудшилось качество воздуха

В двух населенных пунктах Киевской области наблюдается временное ухудшение качества воздуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

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Где качество воздуха не в норме?

Как отмечается, в населенных пунктах Иванков и Борисполь наблюдается временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют результаты круглосуточного мониторинга.

По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.

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Какие советы?

Специалисты советуют до улучшения ситуации:

• держать окна закрытыми;

• по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;

• пить достаточно воды;

• при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.

В других населенных пунктах Киевской области, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

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Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.

По состоянию на 2 сентября мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 15 пунктах наблюдения в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, поселках Иванков и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.