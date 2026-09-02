В Иванкове и Борисполе ухудшилось качество воздуха
В двух населенных пунктах Киевской области наблюдается временное ухудшение качества воздуха.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Где качество воздуха не в норме?
Как отмечается, в населенных пунктах Иванков и Борисполь наблюдается временное ухудшение качества атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют результаты круглосуточного мониторинга.
По результатам среднесуточных наблюдений мониторинговых постов, основным загрязнителем в умеренных концентрациях сейчас является мелкодисперсная пыль. Она может вызывать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражениям.
Какие советы?
Специалисты советуют до улучшения ситуации:
• держать окна закрытыми;
• по возможности ограничить длительное пребывание на открытом воздухе;
• пить достаточно воды;
• при наличии очистителя воздуха использовать его на максимальной мощности.
В других населенных пунктах Киевской области, где осуществляется мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.
Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует естественному фону.
По состоянию на 2 сентября мониторинг атмосферного воздуха осуществляется на 15 пунктах наблюдения в городах Бровары, Белая Церковь, Борисполь, Переяслав, Вышгород, Боярка, Обухов, Кагарлык, Богуслав, Васильков, Ирпень, Вишневое, поселках Иванков и Великая Димерка, а также в селе Подгорцы Обуховского района.
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