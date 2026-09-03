Ударні та реактивні дрони атакують Україну ввечері 3 вересня: у низці областей оголосили тривогу

Ввечері 3 вересня Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 19:30 - Повідомлялося про БпЛА на Київ півдня.

О 19:31 - БпЛА на Запоріжжя з півдня.

О 19:35 - Реактивні БпЛА на Київ з півдня та із заходу.

О 19:36 - Реактивні БпЛА на Миколаївщину із акваторії Чорного моря.

О 19:38 - Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщині вздовж кордону з Білоруссю у західному напрямку.

О 19:39 - Реактивний БпЛА на Васильків із південного сходу.

О 19:40 - Реактивний БпЛА на Велику Димерку з південного заходу.

О 19:41 - Реактивний БпЛА на Кролевець на Сумщині із південного сходу.

О 19:42 - Реактивні БпЛА у напрямку Березанки на Миколаївщині із півдня.

О 19:42 - БпЛА на Харків із півночі.

О 19:46 - Реактивні БпЛА на північному сході Дніпропетровщини західним напрямком.

О 19:47 - Реактивні БпЛА із півночі Чернігівщини на північ Київщини.

О 19:50 - БпЛА на Харків із півночі.

О 19:51 - Реактивний БпЛА на Березнегувате на Миколаївщині зі сходу.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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