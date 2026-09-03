Ударные и реактивные дроны атакуют Украину вечером 3 сентября: в ряде областей объявлена тревога

Вечером 3 сентября Россия продолжает наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных беспилотников. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Движение вражеских БПЛА

В 19:30 — Поступали сообщения о БПЛА, направляющихся на юг Киева.

В 19:31 — БПЛА над Запорожьем с юга.

В 19:35 — реактивные БПЛА в направлении Киева с юга и с запада.

В 19:36 — реактивные БПЛА в Николаевской области из акватории Чёрного моря.

В 19:38 — реактивные БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью в западном направлении.

В 19:39 — реактивный БПЛА на Васильков с юго-востока.

В 19:40 — реактивный БПЛА на Великую Димерку с юго-запада.

В 19:41 — реактивный БПЛА в направлении Кролевац в Сумской области с юго-востока.

В 19:42 — реактивные БПЛА в направлении Березанки в Николаевской области с юга.

В 19:42 — БПЛА на Харьков с севера.

В 19:46 — реактивные БПЛА на северо-востоке Днепропетровской области в западном направлении.

В 19:47 — реактивные БПЛА с севера Черниговской области на север Киевской области.

В 19:50 — БПЛА на Харьков с севера.

В 19:51 — реактивный БПЛА на Березнегуватое в Николаевской области с востока.

Обновленная информация

В 19:53 — реактивный БПЛА на Вознесенске Николаевской области с юга.

В 19:56 — реактивный БПЛА мимо Красятичей Киевской области в юго-западном направлении.

В 19:59 — реактивный БПЛА на Архангельске Херсонской области с юго-запада.

В 20:02 — реактивный БПЛА на западе Полтавщины в северном направлении.

В 20:03 — реактивный БПЛА в направлении Беликов на Полтавщине с юго-востока.

В 20:04 — реактивный БПЛА с севера Черниговщины на север Киевщины.

В 20:08 — реактивный БПЛА на Дымер с севера.

В 20:11 — реактивный БПЛА на севере Черкасщины в северо-западном направлении.

В 20:15 — реактивный БПЛА на Переяславе с востока.

В 20:16 — реактивный БПЛА в направлении Семеновки на Полтавщине с юго-востока.

В 20:18 — реактивный БПЛА на Березань Киевской области с севера.

В 20:20 — реактивные БПЛА на Николаевщине из акватории Черного моря.

В 20:21 — реактивный БПЛА на севере Черниговщины вдоль границы с Беларусью в западном направлении.

В 20:23 — реактивный БПЛА в направлении Большой Дымерки на Киевщине с северо-запада.

В 20:25 — активность вражеской тактической авиации на восточном направлении. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.

В 20:25 — КАБы в Донецкой области.

В 20:27 — реактивный БПЛА на Березанке Николаевской области с северо-востока. Реактивный БПЛА на Борисполь с севера

В 20:28 — реактивный БПЛА продолжил движение в направлении Киева.

В 20:30 — реактивные БПЛА на юге Николаевщины в северо-западном и юго-западном направлениях.

В 20:32 — реактивный БПЛА на Березанке Николаевской области с юга.

В 20:33 — реактивный БПЛА на севере Черкасщины в северном направлении.

В 20:34 — реактивный БПЛА в направлении Украинки на Киевщине с северо-востока.

В 20:35 — КАБы в направлении Сум.

В 20:37 — реактивные БПЛА с севера Черниговщины на север Киевщины.

В 20:38 — реактивные БПЛА в Киевской области:

в направлении Яготина с юго-востока;

в направлении Гребенки с северо-востока.

В 20:39 — реактивный БПЛА в направлении Компанеевки Кировоградской области с юга.

В 20:41 — реактивные БПЛА в Николаевской области:

в направлении Новой Одессы с юга;

в направлении Березанки с юга;

реактивный БПЛА в направлении Березовки на Одесщине с юго-востока.

В 20:42 — БПЛА на Харьков с севера.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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