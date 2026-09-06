РФ знищила три склади ВООЗ в Україні: в організації "глибоко стурбовані" зростаючою кількістю атак на охорону здоров’я

Фото: World Health Organization Ukraine

За останні три місяці росіяни знищили врізних регіонах України три гуманітарні склади Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це повідомили в організації, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, авіаударами були знищені медичні товари, призначені для прифронтових та важкодоступних регіонів.

Які склади атаковано

Так, в організації назвали такі атаки:

3 вересня, внаслідок авіаудару в Київській області було знищено один з головних складів ВООЗ, де зберігалися гуманітарні медичні товари.

Подвійна атака 2 тижні тому на гуманітарний склад ВООЗ у Дніпрі, в результаті якого склад повністю знищено. Це призвело до втрати половини медичних товарів та обладнання, призначених для підтримки приблизно 225 000 людей, які проживають на прифронтовій та важкодоступних районах.

Ще один склад, який використовувала ВООЗ у Київській області, був пошкоджений під час масштабної хвилі атак на місто Київ та область у липні.

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Варто зауважити, що ВООЗ не вказує, що ударів завдала Росія.

Глибоко стурбовані

Коли гуманітарні склади, де зберігають критично важливі матеріали, зазнають нападів, наслідки виходять далеко за втрати будівель чи обладнання. Це може призвести до затримки або порушення надання необхідної медичної допомоги людям, які її найбільше потребують. Зараз наші команди витрачають цінний час і ресурси на переміщення матеріалів з місця на місце, щоб убезпечити їх; час і ресурси, які повинні бути спрямовані на надання медичної допомоги, а не на захист від нападів. Ми глибоко стурбовані зростаючою кількістю нападів на охорону здоров'я в Україні, зокрема на гуманітарні склади", – заявив представник ВООЗ в Україні Сільвіу Доменте.

Ці напади є частиною ширшої картини, що впливає на гуманітарні операції по всій країні. За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, у 2026 році щонайменше 20 нападів торкнулися складів, що зберігають гуманітарні товари. ВООЗ також підтвердила 15 нападів на склади, що зберігають товари медичного призначення, з початку року.

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У ВООЗ заявили, що попри ці виклики, продовжують співпрацювати з Міністерством охорони здоров'я та партнерами у сфері охорони здоров'я по всій Україні, щоб забезпечити доставку основних медичних матеріалів до медичних закладів та громад, які їх потребують. Після останніх інцидентів вже визначено альтернативні способи зберігання.

"Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб гуманітарна медична допомога продовжувала надаватися по всій Україні. Я також хочу висловити свою найглибшу вдячність медичним працівникам України, які продовжують надавати допомогу своїм громадам з надзвичайною мужністю та стійкістю, попри величезні виклики, з якими вони стикаються щодня" – додав Доменте.

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У 2026 році ВООЗ надала обладнання та медичні матеріали понад 300 медичним закладам по всій Україні, включно з центрами первинної медико-санітарної допомоги, лікарнями, лабораторіями та транзитними центрами, охопивши приблизно 3 мільйони людей.