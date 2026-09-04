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Новости Обстрелы Одесчины
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РФ нанесла двойной удар по складам с продовольственными и промышленными товарами на Одесчине. ФОТО

Российские оккупанты вновь атаковали склады в Одесской области.

Об этом сообщил глава ОГА Кипер, передает Цензор.НЕТ.

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"Во время очередной атаки на Одесскую область враг нанес двойной удар по складам с продовольственными и промышленными товарами", — говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены окна и фасад здания. Возник пожар, загорелись грузовые автомобили. 

Известно, что пострадали два человека.

В настоящее время все пожары ликвидированы спасателями. На месте продолжаются работы по устранению последствий.

Читайте: В Одессе в результате утренней атаки РФ погиб человек, есть пострадавшие. ФОТО

РФ вновь нанесла удар по складам в Одесской области: есть пострадавшие
РФ вновь нанесла удар по складам в Одесской области: есть пострадавшие

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