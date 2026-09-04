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РФ нанесла двойной удар по складам с продовольственными и промышленными товарами на Одесчине. ФОТО
Российские оккупанты вновь атаковали склады в Одесской области.
Об этом сообщил глава ОГА Кипер, передает Цензор.НЕТ.
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"Во время очередной атаки на Одесскую область враг нанес двойной удар по складам с продовольственными и промышленными товарами", — говорится в сообщении.
В результате атаки повреждены окна и фасад здания. Возник пожар, загорелись грузовые автомобили.
Известно, что пострадали два человека.
В настоящее время все пожары ликвидированы спасателями. На месте продолжаются работы по устранению последствий.
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