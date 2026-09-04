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Новини Обстріли Одещини
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РФ завдала подвійного удару по складах з продовольчими та промисловими товарами на Одещині. ФОТО

Російські окупанти знову атакували склади в Одеській області.

Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Під час чергової атаки на Одещину ворог завдав подвійного удару по складах з продовольчими та промисловими товарами", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено скління та фасад будівлі. Виникла пожежа, зайнялися вантажні автомобілі. 

Відомо, що постраждали дві особи.

Наразі усі пожежі ліквідовано рятувальниками. На місці тривають роботи з усунення наслідків.

Читайте: В Одесі внаслідок ранкової атаки РФ загинула людина, є постраждалі. ФОТО

РФ знову вдарила по складах на Одещині: є постраждалі
РФ знову вдарила по складах на Одещині: є постраждалі

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обстріл (36519) Одеська область (4183) склад (266)
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