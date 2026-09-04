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РФ завдала подвійного удару по складах з продовольчими та промисловими товарами на Одещині. ФОТО
Російські окупанти знову атакували склади в Одеській області.
Про це повідомив глава ОВА Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Під час чергової атаки на Одещину ворог завдав подвійного удару по складах з продовольчими та промисловими товарами", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок атаки пошкоджено скління та фасад будівлі. Виникла пожежа, зайнялися вантажні автомобілі.
Відомо, що постраждали дві особи.
Наразі усі пожежі ліквідовано рятувальниками. На місці тривають роботи з усунення наслідків.
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