Немовля та троє людей постраждали внаслідок ударів РФ по Харківщині. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби внаслідок ударів РФ по Харківщині постраждали 4 особи, зокрема немовля.

Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У м. Ізюм зазнали вибухових поранень 56-річний чоловік і 34-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 2-місячна дівчинка; на трасі між с. Безруки і сел. Слатине Дергачівської громади поранено 39-річного чоловіка.



Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова", - йдеться в повідомленні.

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Чим атакували окупанти?

Так, росіяни випустили по області:

10 КАБ;

3 БпЛА типу "Молнія";

2 fpv-дрони;

152 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Великий Бурлук);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Червона Зоря), 9 будинків, 10 автомобілів (м. Ізюм);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки).

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