Немовля та троє людей постраждали внаслідок ударів РФ по Харківщині. ФОТОрепортаж
Протягом минулої доби внаслідок ударів РФ по Харківщині постраждали 4 особи, зокрема немовля.
Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"У м. Ізюм зазнали вибухових поранень 56-річний чоловік і 34-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 2-місячна дівчинка; на трасі між с. Безруки і сел. Слатине Дергачівської громади поранено 39-річного чоловіка.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова", - йдеться в повідомленні.
Чим атакували окупанти?
Так, росіяни випустили по області:
- 10 КАБ;
- 3 БпЛА типу "Молнія";
- 2 fpv-дрони;
- 152 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Великий Бурлук);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Червона Зоря), 9 будинків, 10 автомобілів (м. Ізюм);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки).
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