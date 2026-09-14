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Новини Фото Обстріли Харківщини
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Немовля та троє людей постраждали внаслідок ударів РФ по Харківщині. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби внаслідок ударів РФ по Харківщині постраждали 4 особи, зокрема немовля.

Про це повідомив глава ОВА Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"У м. Ізюм зазнали вибухових поранень 56-річний чоловік і 34-річна жінка, отримала гостру реакцію на стрес 2-місячна дівчинка; на трасі між с. Безруки і сел. Слатине Дергачівської громади поранено 39-річного чоловіка.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова", - йдеться в повідомленні.

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Чим атакували окупанти?

Так, росіяни випустили по області:

  • 10 КАБ;
  • 3 БпЛА типу "Молнія";
  • 2 fpv-дрони;
  • 152 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (сел. Великий Бурлук);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, автомобіль (с. Червона Зоря), 9 будинків, 10 автомобілів (м. Ізюм);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Черкаські Тишки).

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Наслідки обстрілів Харківщини: серед постраждалих дитина
Наслідки обстрілів Харківщини: серед постраждалих дитина
Наслідки обстрілів Харківщини: серед постраждалих дитина
Наслідки обстрілів Харківщини: серед постраждалих дитина

Автор: 

обстріл (36729) Харківська область (3198)
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