Россия готовит новую волну ударов, атака может продолжаться весь день, - Игнат
Сегодня россияне могут продолжить массированные атаки на Украину с помощью ударных дронов. У противника имеется большое количество БПЛА, и он может наносить удары с севера и востока.
Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В настоящее время россияне атакуют беспилотниками Одесскую область.
"Также сохраняется угроза и для северных областей. Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока. У врага есть большое количество БПЛА, чтобы запустить их в направлении нашей страны", — сказал он.
Речь идет о беспилотниках с двигателями внутреннего сгорания — нереактивных.
"Враг активизировал именно этот тип ударных средств, под атакой находятся и западные территории Украины", — добавил Игнат.
Он также рассказал, что в августе россияне израсходовали большие запасы реактивных дронов, поэтому сейчас запустили несколько волн обычных "шахедов". Реактивные дроны, как правило, не способны лететь на такое большое расстояние.
"Ожидаем, что эти атаки могут продолжаться в течение сегодняшнего дня", — подытожил он.
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"ВОЙНА В УКРАИНЕ.
ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ
Начну с перечисления банальных фактов, которые, однако, неожиданным образом на 5-м году полномасштабной войны вновь начинают подвергаться сомнению:
1) Война России и Украины - односторонний акт агрессии состороны России, произошедший на ровном месте, без какой-либо серьезной причины.
Украина никогда на Россию не нападала и не претендовала ни на какие ее территории. Отношение к россиянам в Украине всегда было очень хорошим, чуть ли не лучшим чем где бы то ни было еще в мире.
Российские официальные лица, включая конкретно Путина, множество раз подписывали разнообразные документы, гарантирующие неприкосновенность границ Украины. Все аргументы, которые придумывает роспропаганда для оправдания этой агрессии ("госпереворот", "геноцид русских", "бомбили Донбасс" и т.п.), абсолютная ложь, которая может производить впечатление только на человека, не готового изучить открытую и вполне доступную даже в современной РФ информацию;
2) Эта война началась в феврале 2014 года, с наглого, циничного и ничем не оправданного захвата Крыма, продолжилась в апреле 2014-го захватом отдельных районов Донбасса, и наконец в феврале 2022 года приобрела полномасштабный характер;
3) В процессе войны российские войска совершают кучу военных преступлений и зверств.
В том числе:
- целенаправленно убивают мирное население, как во время "зачисток" захваченных территорий, так и просто для развлечения, в виде т.н. "человеческих сафари";
- подвергают пленных и нелояльных (или показавшихся нелояльными) гражданских нечеловеческим пыткам, причем зачастую нон-стоп;
- нередко просто убивают захваченных в плен (иногда садистски, с показной жестокостью);
- похищают украинских детей и превращают их в "янычар";
- бьют по гражданским объектам, где находится большое число безоружного гражданского населения, а затем еще раз, вторично, по спасателям и медикам, приехавшим разбирать завалы (таким образом демонстрируя, что гибель как можно большего числа гражданских для этих ударов не "сопутствующий ущерб", но именно основная цель);
- уничтожают энерг. инфраструктуру, открыто заявляя, что основная цель этих ударов - заморозить мирное население насмерть.;
4) Украинцы героически защищаются - несмотря на множество трудностей и проблем.
По сути все их территориальные потери произошли в первый месяц войны, а с тех пор, вот уже 4 года, линия фронта удерживается более или менее на одном месте;
5) При этом, по крайней мере пока, украинцы умудряются воевать удивительно рыцарски: несмотря на то, что у них уже давно есть возможность прицельно бить по жилым домам, торговым центрам, школам, детсадам, больницам, роддомам и т.п. любых городов европейской части РФ (да и за Уралом уже), и защищены эти объекты гораздо слабее, чем военные или нефтепереработка, и эмоционально это было бы вполне объяснимо (почувствуйте, мол, россияне на себе хотя бы часть того ада, что вы нам в Украине 5 лет подряд устраиваете), они все равно пока этого не делают. К сожалению, последние 2 пункта не статичны, и в любой момент могут измениться - в отличие от первых трех - но на данный момент ситуация такова.
В результате (это уже не факты, но мое оценочное суждение) симпатии любого стороннего наблюдателя тут очевидны. Не случайно с самого начала эта война стала восприниматься в сказочных терминах Толкиена: Гондор vs Мордор с его орками. Слишком уж все в ней однозначно.
В отличие от множества других конфликтов (индусы vs пакистанцы, армяне vs азербайджанцы, израильтяне vs палестинцы и т.д.), где у каждой из сторон есть какая-то своя правда, быть на стороне России в этой войне можно только по трем причинам:
а) либо вместо информации ты напичкан пропагандой и не умеешь проводить самостоятельный фактчекинг;
б) либо у тебя есть личная корыстная заинтересованность в успехе РФ;
в) либо вследствие какой-то психологической травмы ты сознательно желаешь победы Зла, "болеешь" за Саурона.
Во всех остальных случаях ты, разумеется, от всего сердца желаешь победы Украины и наказания агрессора. На уровне эмоций по-другому не может быть.
А.Шмелёв"
після прильотів вилізе Оманський Підрахуй
..і так по черзі всі Zельоні підрахуї та гниди