Россия готовит новую волну ударов, атака может продолжаться весь день, - Игнат

Сегодня россияне могут продолжить массированные атаки на Украину с помощью ударных дронов. У противника имеется большое количество БПЛА, и он может наносить удары с севера и востока.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

В настоящее время россияне атакуют беспилотниками Одесскую область.

"Также сохраняется угроза и для северных областей. Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока. У врага есть большое количество БПЛА, чтобы запустить их в направлении нашей страны", — сказал он.

Речь идет о беспилотниках с двигателями внутреннего сгорания — нереактивных.

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"Враг активизировал именно этот тип ударных средств, под атакой находятся и западные территории Украины", — добавил Игнат.

Он также рассказал, что в августе россияне израсходовали большие запасы реактивных дронов, поэтому сейчас запустили несколько волн обычных "шахедов". Реактивные дроны, как правило, не способны лететь на такое большое расстояние.

"Ожидаем, что эти атаки могут продолжаться в течение сегодняшнего дня", — подытожил он.

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