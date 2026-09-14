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Новости Модернизация шахедов
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РФ экспериментирует с FPV-дронами на "шахедах", - Игнат

Игнат: РФ уже использует FPV-дроны на "Шахедах"

Россия экспериментально устанавливает FPV-дроны на ударные БПЛА типа "Шахед". Пока что массового применения такой тактики не наблюдается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Враг уже экспериментально применял FPV на тех же "Шахедах". В принципе, уже есть видео, которое опубликовали в соцсетях. Я не скажу, что сейчас это какое-то массовое применение и насколько оно будет полезным для врага", - сказал Игнат.

И добавил, что враг постоянно модернизирует ударные беспилотники, в частности, "герберы" и "шахеды".

Что этому предшествовало?

Сегодня россияне могут продолжить массированные атаки на Украину ударными дронами. У врага есть большое количество БПЛА, и он может атаковать с севера и востока.

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Автор: 

fvp-дрон (292) Шахед (2501)
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Топ комментарии
+5
Дякую, пане ігнат за те що ви завжди пишаєтесь досягненнями параші і майже щодня не можете втриматись аби їх похвалити, попіарити і заразом нагадати українцям, що параша удосконалює способи їх знищення.
В мене лише питання : нах...я ви цн робити за податки українців?
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14.09.2026 12:45 Ответить
+5
Через офіс президента 😸
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14.09.2026 12:56 Ответить
+3
То не кацапія експериментує, а китайози...
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14.09.2026 12:44 Ответить

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