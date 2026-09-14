РФ экспериментирует с FPV-дронами на "шахедах", - Игнат
Россия экспериментально устанавливает FPV-дроны на ударные БПЛА типа "Шахед". Пока что массового применения такой тактики не наблюдается.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Враг уже экспериментально применял FPV на тех же "Шахедах". В принципе, уже есть видео, которое опубликовали в соцсетях. Я не скажу, что сейчас это какое-то массовое применение и насколько оно будет полезным для врага", - сказал Игнат.
И добавил, что враг постоянно модернизирует ударные беспилотники, в частности, "герберы" и "шахеды".
Что этому предшествовало?
Сегодня россияне могут продолжить массированные атаки на Украину ударными дронами. У врага есть большое количество БПЛА, и он может атаковать с севера и востока.
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В мене лише питання : нах...я ви цн робити за податки українців?