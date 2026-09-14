Пограничники обнаружили и уничтожили в небе над Украиной 70 вражеских БПЛА типа "Shahed"
В сети появилась видеозапись с кадрами боевых действий украинских пограничников, которые продолжают эффективно защищать украинское небо от воздушных атак противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, только за последние сутки подразделения Государственной пограничной службы Украины обнаружили и уничтожили 70 вражеских беспилотников.
Среди уничтоженных аппаратов - ударные дроны-камикадзе типа "Shahed", а также БПЛА типа "Gerber", которые российские оккупанты используют для разведки и изнурения украинских систем противовоздушной обороны.
"За прошедшие сутки пограничники обнаружили и уничтожили в небе над Украиной 70 вражеских "шахидов" и "гербер". Каждый сбитый вражеский БПЛА - это уцелевшая инфраструктура, спасенные жизни военных и гражданских", - подчеркнули в ГПСУ.
На опубликованном видео запечатлены моменты точных попаданий мобильных огневых групп и операторов ПВО по вражеским целям в ночном и дневном небе.
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