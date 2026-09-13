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Операторы 411-й бригады "Ястребы" перехватчиками Wild Hornets Digital уничтожили 7 российских дронов. ВИДЕО

Индустрия дронов

Операторы роты перехватчиков "Халепа" 411-й бригады беспилотных систем "Ястребы" во время одной из атак российских войск уничтожили семь вражеских беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для перехвата целей бойцы использовали дроны-перехватчики Wild Hornets Digital от компании "Дикие Шершни".

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Среди уничтоженных российских беспилотников - четыре БПЛА "Молния", два FPV-дрона и один БПЛА "Гербера".

Видеозапись работы перехватчиков "Дикие Шершни" опубликовали в своем Telegram-канале.

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