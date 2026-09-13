Спецназовцы ДРГ "Bully Boys" вплотную атаковали блиндаж противника и ликвидировали четырех оккупантов. ВИДЕО
Украинская ДРГ "Bully Boys" 140-го отдельного центра специальных операций совершила молниеносный налет на позицию российских военных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, после дополнительной разведки с помощью дрона спецназовцы вплотную приблизились к блиндажу, где находились оккупанты, и за считанные секунды открыли по позиции интенсивный огонь.
В результате атаки были уничтожены 4 рашиста и захвачены разведывательные данные, документы и средства связи противника.
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