Спецназовцы ДРГ "Bully Boys" вплотную атаковали блиндаж противника и ликвидировали четырех оккупантов. ВИДЕО

Украинская ДРГ "Bully Boys" 140-го отдельного центра специальных операций совершила молниеносный налет на позицию российских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после дополнительной разведки с помощью дрона спецназовцы вплотную приблизились к блиндажу, где находились оккупанты, и за считанные секунды открыли по позиции интенсивный огонь.

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В результате атаки были уничтожены 4 рашиста и захвачены разведывательные данные, документы и средства связи противника.

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