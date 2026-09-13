Сбивание российской "Герберы" с вертолета: вражеский БПЛА упал в поле и взорвался. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой бойцы Сил обороны сбили российский дрон "Гербера".
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники поразили вражеский БПЛА во время атаки на одном из направлений.
После сбивания вертолетом на кадрах видно, как российский беспилотник упал посреди поля и взорвался.
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