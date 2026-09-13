Сбивание российской "Герберы" с вертолета: вражеский БПЛА упал в поле и взорвался. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой бойцы Сил обороны сбили российский дрон "Гербера".

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские защитники поразили вражеский БПЛА во время атаки на одном из направлений.

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После сбивания вертолетом на кадрах видно, как российский беспилотник упал посреди поля и взорвался.

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