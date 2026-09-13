Детонация российской РСЗО "Град" и боеприпасов рядом после ударов FPV-дронов бойцов Prime. ВИДЕО
Пограничники подразделения "Prime" обнаружили российскую РСЗО БМ-21 "Град", которую оккупанты замаскировали среди деревьев, откуда она начала вести огонь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы FPV-дронов атаковали установку непосредственно в лесном массиве. В пусковой установке оставались реактивные снаряды, поэтому после точного попадания "Град" взорвался.
Рядом с реактивной системой также находился склад боеприпасов. В результате детонации он был уничтожен.
Кадры поражения РСЗО пограничники подразделения Prime обнародовали в Telegram-канале ГПСУ.
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