Детонація російської РСЗВ "Град" та боєприпасів поруч після ударів FPV-дронів бійців "Prime". ВIДЕО
Прикордонники підрозділу "Prime" виявили російську РСЗВ БМ-21 "Град", яку окупанти замаскували серед дерев, звідки вона почала вести вогонь.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронів атакували установку безпосередньо в лісовому масиві. У пусковій установці залишалися реактивні снаряди, тому після точного влучання "Град" вибухнув.
Поруч із реактивною системою також розташовувався склад боєприпасів. Унаслідок детонації його було знищено.
Кадри ураження РСЗВ прикордонники підрозділу "Prime" оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.
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