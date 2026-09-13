Детонація російської РСЗВ "Град" та боєприпасів поруч після ударів FPV-дронів бійців "Prime". ВIДЕО

Прикордонники підрозділу "Prime" виявили російську РСЗВ БМ-21 "Град", яку окупанти замаскували серед дерев, звідки вона почала вести вогонь.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори FPV-дронів атакували установку безпосередньо в лісовому масиві. У пусковій установці залишалися реактивні снаряди, тому після точного влучання "Град" вибухнув.

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Поруч із реактивною системою також розташовувався склад боєприпасів. Унаслідок детонації його було знищено.

Кадри ураження РСЗВ прикордонники підрозділу "Prime" оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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