Збиття російської "Гербери" з гелікоптера: ворожий БпЛА впав у поле та вибухнув. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці Сил оборони збили російський дрон "Гербера".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники уразили ворожий БпЛА під час атаки на одному з напрямків.

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Після збиття гелікоптером на кадрах видно, як російський безпілотник упав посеред поля та здетонував.

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