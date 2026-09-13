Збиття російської "Гербери" з гелікоптера: ворожий БпЛА впав у поле та вибухнув. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис, на якому бійці Сил оборони збили російський дрон "Гербера".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські захисники уразили ворожий БпЛА під час атаки на одному з напрямків.
Після збиття гелікоптером на кадрах видно, як російський безпілотник упав посеред поля та здетонував.
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