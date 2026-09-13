Операторы 33-й бригады уничтожили российскую РСЗО ТОС-1А "Солнцепек" во время ее боевого применения. ВИДЕО
На Купянском направлении, на левом берегу, операторы батальона беспилотных систем "Legion" 33-й отдельной механизированной бригады поразили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы БПЛА обнаружили вражескую технику во время её боевых действий по позициям Сил обороны Украины. После этого на цель направили ударные беспилотники.
В результате атаки российская ТОС-1А "Солнцепек" была уничтожена, что лишило оккупантов возможности в дальнейшем использовать ее для нанесения ударов по украинским позициям.
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