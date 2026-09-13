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Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів
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Оператори 33-ї бригади знищили російську РСЗВ ТОС-1А "Солнцепек" під час її бойової роботи. ВIДЕО

На Куп’янському напрямку, на лівому березі, оператори батальйону безпілотних систем "Legion" 33-ї окремої механізованої бригади уразили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепьок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори БпЛА виявили ворожу техніку під час її бойової роботи по позиціях Сил оборони України. Після цього по цілі спрямували ударні безпілотники.

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Унаслідок атаки російську ТОС-1А "Солнцепьок" було знищено, що позбавило окупантів можливості надалі використовувати її для завдання ударів по українських позиціях.

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