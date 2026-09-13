Український морський дрон знищив російський МБеК у Чорному морі в першому в історії бою безекіпажних катерів. ВIДЕО
Військово-Морські Сили ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки провели у Чорному морі операцію, під час якої знищили російський морський безекіпажний катер.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу ціль виявили підрозділи ГУР. Для її знищення застосували морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, оснащений автоматичною туреллю RWS "Protector" калібру 12,7 мм.
Унаслідок атаки російський морський дрон було знищено.
За даними ВМС, це перший в історії бій між морськими безекіпажними катерами.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
З кацапами гратися в благородство, таке собі заняття, тільки побачив кацапа - вбий!