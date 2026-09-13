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Новини Відео Бойові дії в Чорному морі Морські дрони
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Український морський дрон знищив російський МБеК у Чорному морі в першому в історії бою безекіпажних катерів. ВIДЕО

Військово-Морські Сили ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки провели у Чорному морі операцію, під час якої знищили російський морський безекіпажний катер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу ціль виявили підрозділи ГУР. Для її знищення застосували морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, оснащений автоматичною туреллю RWS "Protector" калібру 12,7 мм.

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Унаслідок атаки російський морський дрон було знищено.

За даними ВМС, це перший в історії бій між морськими безекіпажними катерами.

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Топ коментарі
+5
А, ну да, мальчика в трусиках распяли.
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13.09.2026 12:15 Відповісти
+5
Добро має бути з кулаками, або з кулеметом !
З кацапами гратися в благородство, таке собі заняття, тільки побачив кацапа - вбий!
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13.09.2026 12:19 Відповісти
+4
Бот, чи зрад..**, це коли в гарній новині тр**а додовб..тися до якогось слова.
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13.09.2026 12:18 Відповісти

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