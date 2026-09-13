Український морський дрон знищив російський МБеК у Чорному морі в першому в історії бою безекіпажних катерів. ВIДЕО

Військово-Морські Сили ЗСУ спільно з Головним управлінням розвідки провели у Чорному морі операцію, під час якої знищили російський морський безекіпажний катер.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ворожу ціль виявили підрозділи ГУР. Для її знищення застосували морський безекіпажний катер ВМС Sargan 3000, оснащений автоматичною туреллю RWS "Protector" калібру 12,7 мм.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок атаки російський морський дрон було знищено.

За даними ВМС, це перший в історії бій між морськими безекіпажними катерами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збиття російської "Гербери" з гелікоптера: ворожий БпЛА впав у поле та вибухнув. ВIДЕО

Дивіться також: Детонація російської РСЗВ "Град" та боєприпасів поруч після ударів FPV-дронів бійців "Prime". ВIДЕО