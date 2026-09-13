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Новости Видео Боевые действия в Черном море Морские дроны
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Украинский морской дрон уничтожил российский МБеК в Черном море в первом в истории бою беспилотных катеров. ВИДЕО

Военно-морские силы ВСУ совместно с Главным управлением разведки провели в Чёрном море операцию, в ходе которой уничтожили российский морской беспилотный катер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую цель обнаружили подразделения ГУР. Для её уничтожения был задействован морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000, оснащённый автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм.

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В результате атаки российский морской дрон был уничтожен.

По данным ВМС, это первый в истории бой между морскими беспилотными катерами.

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Черное море (1602) уничтожение (10746) ГУР (935) морской дрон (96)
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Топ комментарии
+6
А, ну да, мальчика в трусиках распяли.
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13.09.2026 12:15 Ответить
+4
Бот, чи зрад..**, це коли в гарній новині тр**а додовб..тися до якогось слова.
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13.09.2026 12:18 Ответить
+4
Добро має бути з кулаками, або з кулеметом !
З кацапами гратися в благородство, таке собі заняття, тільки побачив кацапа - вбий!
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13.09.2026 12:19 Ответить

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