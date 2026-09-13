Украинский морской дрон уничтожил российский МБеК в Черном море в первом в истории бою беспилотных катеров. ВИДЕО

Военно-морские силы ВСУ совместно с Главным управлением разведки провели в Чёрном море операцию, в ходе которой уничтожили российский морской беспилотный катер.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вражескую цель обнаружили подразделения ГУР. Для её уничтожения был задействован морской беспилотный катер ВМС Sargan 3000, оснащённый автоматической турелью RWS "Protector" калибра 12,7 мм.

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В результате атаки российский морской дрон был уничтожен.

По данным ВМС, это первый в истории бой между морскими беспилотными катерами.

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