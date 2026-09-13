Спецпризначенці ДРГ "Bully Boys" впритул атакували бліндаж противника та ліквідували 4 окупантів. ВIДЕО

Українська ДРГ "Bully Boys" 140-го окремого центру спеціальних операцій здійснила блискавичний наліт на позицію російських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після додаткової розвідки за допомогою дрона спецпризначенці впритул наблизилися до бліндажа, де перебували окупанти, та за лічені секунди відкрили по позиції інтенсивний вогонь.

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Унаслідок атаки було знищено 4 рашистів та здобуто розвідувальні дані, документи та засоби зв’язку противника.

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