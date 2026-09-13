Оператори 411-ї бригади "Яструби" перехоплювачами Wild Hornets Digital знищили 7 російських дронів. ВIДЕО
Індустрія дронів
Оператори роти перехоплювачів "Халепа" 411-ї бригади безпілотних систем "Яструби" під час однієї з атак російських військ знищили сім ворожих безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для перехоплення цілей бійці використовували дрони-перехоплювачі Wild Hornets Digital від "Диких Шершнів".
Серед знищених російських безпілотників - чотири БпЛА "Молнія", два FPV-дрони та один БпЛА "Гербера".
Відеозапис роботи перехоплювачів "Дикі Шершні" опублікували у своєму телеграм-каналі.
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