Спецпризначенці 6-го полку ССО "Rangers" провели рейд у тилу росіян: двох окупантів ліквідовано, двох взято в полон. ВIДЕО
Воїни 6-го полку ССО "Rangers" під час рейду в тилу противника ліквідували двох російських військових та ще двох взяли в полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спеціального призначення провела рейд на одному з операційних напрямків фронту та здійснила інфільтрацію в район переміщення й накопичення особового складу російських військ.
Після виявлення противника спецпризначенці провели наліт. Унаслідок стрілецького бою двох російських військових було взято в полон, ще двоє, які чинили збройний опір, були ліквідовані.
Крім того, українські військові захопили засоби зв’язку та документи противника.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль