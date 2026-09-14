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Новини Відео Знищення російських окупантів Полонені окупанти
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Спецпризначенці 6-го полку ССО "Rangers" провели рейд у тилу росіян: двох окупантів ліквідовано, двох взято в полон. ВIДЕО

Воїни 6-го полку ССО "Rangers" під час рейду в тилу противника ліквідували двох російських військових та ще двох взяли в полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, група спеціального призначення провела рейд на одному з операційних напрямків фронту та здійснила інфільтрацію в район переміщення й накопичення особового складу російських військ.

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Після виявлення противника спецпризначенці провели наліт. Унаслідок стрілецького бою двох російських військових було взято в полон, ще двоє, які чинили збройний опір, були ліквідовані.

Крім того, українські військові захопили засоби зв’язку та документи противника.

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