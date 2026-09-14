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Пілоти Су-27 бомбами GBU-62 уразили позицію російських штурмовиків та операторів дронів. ВIДЕО

Українська авіація завдала удару по місцю дислокації російських штурмовиків та операторів БпЛА, застосувавши авіабомби GBU-62.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після попередньої розвідки пілоти Повітряних сил на винищувачах Су-27 уразили будівлю, в якій перебували російські військові, та знищили ворожу позицію.

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Кадрами бойового вильоту екіпажів винищувачів один з українських пілотів поділився у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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