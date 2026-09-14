Оператори "СТРІКС" відбили атаку російських дронів на Харківщині та знищили 10 БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Оператори БпС "СТРІКС" відбили чергову повітряну атаку російських військ на Харківщині, знищивши під час нальоту 10 ворожих БпЛА "Молнія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойових вильотів перехоплювали російські безпілотники, які намагалися атакувати Харківську область.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок роботи українських військових повітряну атаку було відбито, а російські БпЛА "Молнія" - знищено.

Кадри бойової роботи оператори БпС "СТРІКС" оприлюднили у соцмережах.

Дивіться також: Прикордонники "Фенікса" знищили ЗРК "Оса" за $10 млн та російську техніку на чотирьох напрямках. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти МіГ-29 знищили склад пального противника разом з окупантами всередині. ВIДЕО