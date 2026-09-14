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Новини Відео Бої на Харківському напрямку Знищення російських безпілотників Атака безпілотників на Харківщину
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Оператори "СТРІКС" відбили атаку російських дронів на Харківщині та знищили 10 БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Оператори БпС "СТРІКС" відбили чергову повітряну атаку російських військ на Харківщині, знищивши під час нальоту 10 ворожих БпЛА "Молнія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів під час бойових вильотів перехоплювали російські безпілотники, які намагалися атакувати Харківську область.

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Унаслідок роботи українських військових повітряну атаку було відбито, а російські БпЛА "Молнія" - знищено.

Кадри бойової роботи оператори БпС "СТРІКС" оприлюднили у соцмережах.

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