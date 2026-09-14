Операторы "СТРИКС" отразили атаку российских дронов на Харьковщине и уничтожили 10 БПЛА "Молния". ВИДЕО

Операторы БПЛА "СТРИКС" отразили очередную воздушную атаку российских войск в Харьковской области, уничтожив во время налета 10 вражеских БПЛА "Молния".

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевых вылетов перехватывали российские беспилотники, которые пытались атаковать Харьковскую область.

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Благодаря действиям украинских военных воздушная атака была отбита, а российские БПЛА "Молния" — уничтожены.

Кадры боевых действий операторы БпС "СТРИКС" опубликовали в соцсетях.

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