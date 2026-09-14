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Операторы "СТРИКС" отразили атаку российских дронов на Харьковщине и уничтожили 10 БПЛА "Молния". ВИДЕО
Операторы БПЛА "СТРИКС" отразили очередную воздушную атаку российских войск в Харьковской области, уничтожив во время налета 10 вражеских БПЛА "Молния".
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов во время боевых вылетов перехватывали российские беспилотники, которые пытались атаковать Харьковскую область.
Благодаря действиям украинских военных воздушная атака была отбита, а российские БПЛА "Молния" — уничтожены.
Кадры боевых действий операторы БпС "СТРИКС" опубликовали в соцсетях.
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