Момент збиття російського дрона над Литвою винищувачами НАТО. ВIДЕО
У мережі опублікували відеозапис моменту знищення російського безпілотника над територією Литви винищувачем НАТО.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався у ніч на 15 вересня, коли російський БпЛА типу "Гербера" увійшов у повітряний простір Литви з боку Білорусі.
Для перехоплення безпілотника підняли винищувачі НАТО. Один з італійських літаків знищив дрон, який, за даними литовської влади, ніс вибухівку.
Литовська сторона наразі аналізує уламки безпілотника, щоб встановити всі обставини інциденту.
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