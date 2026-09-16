Момент збиття російського дрона над Литвою винищувачами НАТО. ВIДЕО

У мережі опублікували відеозапис моменту знищення російського безпілотника над територією Литви винищувачем НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався у ніч на 15 вересня, коли російський БпЛА типу "Гербера" увійшов у повітряний простір Литви з боку Білорусі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Для перехоплення безпілотника підняли винищувачі НАТО. Один з італійських літаків знищив дрон, який, за даними литовської влади, ніс вибухівку.

Литовська сторона наразі аналізує уламки безпілотника, щоб встановити всі обставини інциденту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Винищувачі НАТО збили дрон, який порушив повітряний простір Литви

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти Су-27 бомбами GBU-62 уразили позицію російських штурмовиків та операторів дронів. ВIДЕО