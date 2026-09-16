Вигорів вщент: Росія дронами знищила склад фундації Олени Зеленської у Києві. ФОТОрепортаж
Вранці середи, 16 вересня, внаслідок російської атаки у Києві був повністю знищений склад фундації Олени Зеленської. Склад вигорів вщент.
Про це повідомили на сторінці фундації у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
Втрачено гуманітарну допомогу
"На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб", - сказано в повідомленні.
Серед знищеного - генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого. Люди під час атаки не постраждали.
"Уся ця допомога мала конкретне призначення: підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти та лікарень, допомогти родинам у різних регіонах України", - заявили у фундації.
Затримка постачань та перебудова логістики
Там додали, що через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося. Також у фундації додали, що вже перебудовують логістику, щоб "якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена".
Нагадаємо, що російська атака на Київ вранці 16 вересня знищила склад із реквізитом студії "Квартал 95".
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