Вигорів вщент: Росія дронами знищила склад фундації Олени Зеленської у Києві. ФОТОрепортаж

Вранці середи, 16 вересня, внаслідок російської атаки у Києві був повністю знищений склад фундації Олени Зеленської. Склад вигорів вщент.

Про це повідомили на сторінці фундації у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Втрачено гуманітарну допомогу

"На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб", - сказано в повідомленні.

Серед знищеного - генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого. Люди під час атаки не постраждали.

Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

"Уся ця допомога мала конкретне призначення: підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти та лікарень, допомогти родинам у різних регіонах України", - заявили у фундації.

Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

Затримка постачань та перебудова логістики

Там додали, що через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося. Також у фундації додали, що вже перебудовують логістику, щоб "якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена".

Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

Нагадаємо, що російська атака на Київ вранці 16 вересня знищила склад із реквізитом студії "Квартал 95".

Читайте також: "Квартал 95" втратив склад із реквізитом через російську атаку на Київ