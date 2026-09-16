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Новини Фото Атака безпілотників на Київ
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Вигорів вщент: Росія дронами знищила склад фундації Олени Зеленської у Києві. ФОТОрепортаж

Вранці середи, 16 вересня, внаслідок російської атаки у Києві був повністю знищений склад фундації Олени Зеленської. Склад вигорів вщент. 

Про це повідомили на сторінці фундації у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

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Втрачено гуманітарну допомогу 

"На складі зберігалася гуманітарна допомога, яку Фундація закуповувала та отримувала від партнерів для подальшої передачі дітям, родинам і закладам у різних регіонах України відповідно до їхніх потреб", - сказано в повідомленні.

Серед знищеного - генератори, побутова техніка, ноутбуки, планшети, електронні книги, медичне обладнання та багато іншого. Люди під час атаки не постраждали.

атака на склад Фундації Зеленської
Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської
атака на склад Фундації Зеленської
Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

"Уся ця допомога мала конкретне призначення: підтримати навчання дітей, роботу закладів освіти та лікарень, допомогти родинам у різних регіонах України", - заявили у фундації.

атака на склад Фундації Зеленської
Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської
атака на склад Фундації Зеленської
Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

Затримка постачань та перебудова логістики 

Там додали, що через знищення складу частина допомоги може бути передана пізніше, ніж планувалося. Також у фундації додали, що вже перебудовують логістику, щоб "якнайшвидше забезпечити необхідною допомогою тих, для кого вона була призначена".

атака на склад Фундації Зеленської
Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської
атака на склад Фундації Зеленської
Фото: Facebook/Фундація Олени Зеленської

Нагадаємо, що російська атака на Київ вранці 16 вересня знищила склад із реквізитом студії "Квартал 95".

Читайте також: "Квартал 95" втратив склад із реквізитом через російську атаку на Київ

Автор: 

пожежа (4499) атака (2100) склад (280) Олена Зеленська (267)
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Топ коментарі
+26
Все було вкрадено і розпродано до прильоту! Так що нічого бідкатися - нічого не пропало. Все на династію!!!!
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16.09.2026 21:25 Відповісти
+20
Скумбрія по 8 згоріла - вся.
Більше не буде.
Яке ''горе''........
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16.09.2026 21:24 Відповісти
+15
От так ,,далі буде......Пиши с новой строчки: «Обед». - «От супа отказалась» - В скобках: «Суп харчо». - «Три порции шашлыка - выбросила в пропасть». - «Вино. Разбила… две бутылки». - «Три!» - «Пиши "три"».
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16.09.2026 21:27 Відповісти

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