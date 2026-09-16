Сгорел дотла: Россия с помощью дронов уничтожила склад фонда Елены Зеленской в Киеве. ФОТОрепортаж

Утром в среду, 16 сентября, в результате российской атаки в Киеве был полностью уничтожен склад фонда Елены Зеленской. Склад сгорел дотла.

Об этом сообщили на странице фонда в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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Потеряна гуманитарная помощь

"На складе хранилась гуманитарная помощь, которую фонд закупал и получал от партнеров для дальнейшей передачи детям, семьям и учреждениям в разных регионах Украины в соответствии с их потребностями", - говорится в сообщении.

Среди уничтоженного - генераторы, бытовая техника, ноутбуки, планшеты, электронные книги, медицинское оборудование и многое другое. Люди во время атаки не пострадали.

Фото: Facebook/Фонд Елены Зеленской

Фото: Facebook/Фонд Елены Зеленской

"Вся эта помощь имела конкретное назначение: поддержать обучение детей, работу учебных заведений и больниц, помочь семьям в разных регионах Украины", — заявили в фонде.

Фото: Facebook/Фонд Елены Зеленской

Фото: Facebook/Фонд Елены Зеленской

Задержка поставок и перестройка логистики

Там добавили, что из-за уничтожения склада часть помощи может быть передана позже, чем планировалось. Также в фонде отметили, что уже перестраивают логистику, чтобы "как можно быстрее обеспечить необходимой помощью тех, для кого она была предназначена".

Фото: Facebook/Фонд Елены Зеленской

Фото: Facebook/Фонд Елены Зеленской

Напомним, что российская атака на Киев утром 16 сентября уничтожила склад с реквизитом студии "Квартал 95".

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