"Квартал 95" потерял склад с реквизитом из-за российской атаки на Киев

Российская атака на Киев утром 16 сентября уничтожила склад с реквизитом студии "Квартал 95".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания "Квартал 95".

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В результате атаки уничтожены декорации и костюмы

По данным компании, в результате удара было утрачено большое количество декораций, костюмов и других вещей, которые хранились на складе.

"Для кого-то это просто вещи. Для нас - часть большой истории "Квартала". За каждой декорацией, костюмом или предметом реквизита - работа команды, съемки, репетиции и десятки историй, которые мы создавали вместе с нашими зрителями. Самое главное - никто из людей не пострадал. На месте работают подразделения ГСЧС. Благодарим спасателей за оперативность, отвагу и профессионализм", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что утром 16 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Одно из попаданий зафиксировали в Святошинском районе столицы.

В результате атаки загорелось складское помещение. Огонь распространился на расположенные рядом здания.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате российского удара пострадал один человек.

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