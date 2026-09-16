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Новости Атака беспилотников на Киев
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"Квартал 95" потерял склад с реквизитом из-за российской атаки на Киев

Уничтожен склад с реквизитом "Квартала 95" в Киеве

Российская атака на Киев утром 16 сентября уничтожила склад с реквизитом студии "Квартал 95".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила компания "Квартал 95".

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В результате атаки уничтожены декорации и костюмы

По данным компании, в результате удара было утрачено большое количество декораций, костюмов и других вещей, которые хранились на складе.

"Для кого-то это просто вещи. Для нас - часть большой истории "Квартала". За каждой декорацией, костюмом или предметом реквизита - работа команды, съемки, репетиции и десятки историй, которые мы создавали вместе с нашими зрителями. Самое главное - никто из людей не пострадал. На месте работают подразделения ГСЧС. Благодарим спасателей за оперативность, отвагу и профессионализм", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что утром 16 сентября российские войска атаковали Киев беспилотниками. Одно из попаданий зафиксировали в Святошинском районе столицы.

В результате атаки загорелось складское помещение. Огонь распространился на расположенные рядом здания.

Спасатели ликвидировали пожар. В результате российского удара пострадал один человек.

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Автор: 

беспилотник (5719) Киев (27442) атака (2092) склад (210)
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Топ комментарии
+28
Горіла база - па-ла-ла -
Квартальна банда - пла-ка-ла...
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16.09.2026 19:02 Ответить
+24
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16.09.2026 19:02 Ответить
+22
Рояль шкода
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16.09.2026 18:58 Ответить

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