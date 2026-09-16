Российский удар по Сумам: в больнице умер 63-летний мужчина
В больнице скончался 63-летний мужчина, пострадавший в результате российского удара управляемой авиабомбой по жилому району Сум.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram-канале.
Раненый мужчина умер в больнице
По словам Григорова, мужчина получил многочисленные осколочные ранения в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по жилому району.
63-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Медикам не удалось спасти ему жизнь.
"К сожалению, в больнице умер 63-летний мужчина, пострадавший в результате вражеского удара КАБом по жилому сектору Сум. Он получил многочисленные осколочные ранения и был госпитализирован в больницу. Спасти мужчину врачам не удалось", - сообщил Олег Григоров.
В Сумах повреждены дома и учебное заведение
Ранее сообщалось, что в этот день российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по трем объектам Сумской гросмады.
До этого было известно о шести пострадавших, среди них был ребенок.
В результате ударов разрушены два жилых дома. Еще 10 домов повреждены.
Также зафиксированы повреждения в учебном заведении и промышленной зоне.
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