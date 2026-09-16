Российский удар по Сумам: в больнице умер 63-летний мужчина

В больнице скончался 63-летний мужчина, пострадавший в результате российского удара управляемой авиабомбой по жилому району Сум.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова в Telegram-канале.

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Раненый мужчина умер в больнице

По словам Григорова, мужчина получил многочисленные осколочные ранения в результате вражеского удара управляемой авиабомбой по жилому району.

63-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

"К сожалению, в больнице умер 63-летний мужчина, пострадавший в результате вражеского удара КАБом по жилому сектору Сум. Он получил многочисленные осколочные ранения и был госпитализирован в больницу. Спасти мужчину врачам не удалось", - сообщил Олег Григоров.

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В Сумах повреждены дома и учебное заведение

Ранее сообщалось, что в этот день российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами по трем объектам Сумской гросмады.

До этого было известно о шести пострадавших, среди них был ребенок.

В результате ударов разрушены два жилых дома. Еще 10 домов повреждены.

Также зафиксированы повреждения в учебном заведении и промышленной зоне.

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