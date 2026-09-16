Російський удар по Сумах: у лікарні помер 63-річний чоловік

У лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав унаслідок російського удару керованою авіабомбою по житловому сектору Сум.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні очільника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова в телеграм-каналі.

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Поранений чоловік помер у лікарні

За словами Григорова, чоловік отримав численні уламкові поранення внаслідок ворожого удару КАБом по житловому сектору.

63-річного постраждалого госпіталізували до лікарні. Медикам не вдалося врятувати його життя.

"На жаль, у лікарні помер 63-річний чоловік, який постраждав через ворожий удар КАБом по житловому сектору Сум. Він отримав численні уламкові поранення і був госпіталізований до лікарні. Врятувати чоловіка лікарям не вдалось", – повідомив Олег Григоров.

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У Сумах пошкоджені будинки та заклад освіти

Раніше повідомлялося, що цього дня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по трьох локаціях Сумської громади.

До цього було відомо про шістьох постраждалих, серед них була дитина.

Унаслідок ударів зруйновано два житлові будинки. Ще 10 будинків пошкоджено.

Також зафіксовано пошкодження у закладі освіти та промисловій зоні.

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