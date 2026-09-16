Росіяни вдарили КАБами по промисловому та приватному сектору Сум: відомо про 6 поранених, серед яких - 14-річна дівчинка. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 16 вересня, російські війська завдали авіаудару КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах міста Суми, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили голова ОВА Олег Григоров та начальник МВА Сергій Кривошеєнко, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, зафіксовано влучання на двох локаціях міста: уражено промислову зону та будинки приватного сектору.
Попередньо відомо про 5 поранених. 50-річному чоловіку надають допомогу у лікарні Інформація щодо стану поранених уточнюється.
Пожежі, що сталися внаслідок удару, локалізуються. Також на одному з місць ударів виникло загорання автівок.
Повідомляється, що деталі щодо наслідків авіаудару уточнюються.
Оновлена інформація
За останніми даними відомо про 6 постраждалих через удари КАБ по Сумах.
- Четверо людей постраждали внаслідок влучань по приватному сектору, серед них 14-річна дівчинка. Їй та ще двом дорослим лікарі надали допомогу на місці. Один чоловік обстежується у лікарні.
На місці влучань зруйновані 2 житлові будинки. Ще 10 – пошкоджені. Також є пошкодження у закладі освіти.
- У лікарні перебувають і двоє чоловіків, які постраждали через удар по промисловій зоні.
Наслідки ударів
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