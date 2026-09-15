На Сумщині з 16 вересня продовжать комендантську годину: вона триватиме до 05:00
Із 16 вересня на Сумщині збільшать тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 замість нинішнього режиму з 00:00 до 04:00.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначив очільник області, на початку літа тривалість комендантської години тимчасово скоротили на одну годину.
"Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини – додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт", – пояснив Григоров.
Таким чином, із 16 вересня в області повертаються до п’ятигодинної комендантської години – з опівночі до п’ятої ранку.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, що із 10 вересня на Київщині змінюється режим комендантської години. Вона діятиме з 01:00 до 05:00, що дозволить синхронізувати область із Києвом.
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