На Сумщині з 16 вересня продовжать комендантську годину: вона триватиме до 05:00

Із 16 вересня на Сумщині збільшать тривалість комендантської години. Вона діятиме з 00:00 до 05:00 замість нинішнього режиму з 00:00 до 04:00.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив очільник області, на початку літа тривалість комендантської години тимчасово скоротили на одну годину.

"Такі зміни тоді запровадили на визначений період на прохання аграріїв Сумщини – додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт", – пояснив Григоров.

Таким чином, із 16 вересня в області повертаються до п’ятигодинної комендантської години – з опівночі до п’ятої ранку.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, що із 10 вересня на Київщині змінюється режим комендантської години. Вона діятиме з 01:00 до 05:00, що дозволить синхронізувати область із Києвом.

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