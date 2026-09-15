На Сумщине с 16 сентября продлят комендантский час: он будет действовать до 05:00

С 16 сентября в Сумской области увеличат продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 вместо нынешнего режима с 00:00 до 04:00.

Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отметил глава области, в начале лета продолжительность комендантского часа временно сократили на один час.

"Такие изменения тогда ввели на определенный период по просьбе аграриев Сумской области - дополнительный утренний час был необходим для проведения сезонных полевых работ", - пояснил Григоров.

Таким образом, с 16 сентября в области возвращаются к пятичасовому комендантскому часу – с полуночи до пяти утра.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, с 10 сентября в Киевской области меняется режим комендантского часа. Он будет действовать с 01:00 до 05:00, что позволит синхронизировать область с Киевом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комендантский час в Украине может стать короче: власти готовят изменения