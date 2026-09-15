На Сумщине с 16 сентября продлят комендантский час: он будет действовать до 05:00
С 16 сентября в Сумской области увеличат продолжительность комендантского часа. Он будет действовать с 00:00 до 05:00 вместо нынешнего режима с 00:00 до 04:00.
Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отметил глава области, в начале лета продолжительность комендантского часа временно сократили на один час.
"Такие изменения тогда ввели на определенный период по просьбе аграриев Сумской области - дополнительный утренний час был необходим для проведения сезонных полевых работ", - пояснил Григоров.
Таким образом, с 16 сентября в области возвращаются к пятичасовому комендантскому часу – с полуночи до пяти утра.
- Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, с 10 сентября в Киевской области меняется режим комендантского часа. Он будет действовать с 01:00 до 05:00, что позволит синхронизировать область с Киевом.
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