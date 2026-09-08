Комендантский час на Киевщине будет действовать с 01:00 до 05:00: изменения вступят в силу 10 сентября

С 10 сентября в Киевской области меняется режим комендантского часа. Он будет действовать с 01:00 до 05:00, что позволит синхронизировать режим в области с Киевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Тимур Ткаченко.

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Режим комендантского часа в области

"Мы совершенствуем режим комендантского часа в области. С 10 сентября в Киевской области он будет действовать с 01:00 до 05:00", - отметил он.

Как отметили в ОГА, это решение является сбалансированным шагом по адаптации органов власти, бизнеса и инфраструктуры к непрекращающимся российским атакам. Кроме того, они руководствуются рекомендациями правительства по этому вопросу, которые были изданы накануне.

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Синхронизация с городом Киевом

"Отмечу, что этим решением мы также синхронизируемся с городом Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", - подчеркнул Ткаченко.

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