Комендантська година на Київщині буде з 01:00 до 05:00: зміни запрацюють 10 вересня
Із 10 вересня на Київщині змінюється режим комендантської години. Вона діятиме з 01:00 до 05:00, що дозволить синхронізувати область із Києвом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Тимур Ткаченко.
Режим комендантської години в області
"Ми вдосконалюємо режим комендантської години в області. З 10 вересня на Київщині вона діятиме з 01:00 до 05:00", - зазначив він.
Як зазначили в ОВА, це рішення є збалансованим кроком з адаптації органів влади, бізнесу та інфраструктури до безперервних російських атак. Крім того, вони керуються рекомендаціями Уряду з цього питання, які були видані напередодні.
Синхронізація з містом Києвом
"Зауважу, що цим рішенням ми також синхронізуємося з містом Києвом, адже будь-який розрив в рішеннях буквально призведе до непорозумінь для наших людей", - наголосив Ткаченко.
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