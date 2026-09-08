Комендантська година на Київщині буде з 01:00 до 05:00: зміни запрацюють 10 вересня

Із 10 вересня на Київщині змінюється режим комендантської години. Вона діятиме з 01:00 до 05:00, що дозволить синхронізувати область із Києвом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Тимур Ткаченко.

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Режим комендантської години в області

"Ми вдосконалюємо режим комендантської години в області. З 10 вересня на Київщині вона діятиме з 01:00 до 05:00", - зазначив він.

Як зазначили в ОВА, це рішення є збалансованим кроком з адаптації органів влади, бізнесу та інфраструктури до безперервних російських атак. Крім того, вони керуються рекомендаціями Уряду з цього питання, які були видані напередодні.

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Синхронізація з містом Києвом

"Зауважу, що цим рішенням ми також синхронізуємося з містом Києвом, адже будь-який розрив в рішеннях буквально призведе до непорозумінь для наших людей", - наголосив Ткаченко.

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