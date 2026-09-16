РФ ударила КАБами по промышленному и частному секторам Сум: известно о 6 раненых, среди которых – 14-летняя девочка. ФОТОрепортаж
Сегодня, 16 сентября, российские войска нанесли авиаудар с помощью КАБ по Ковпаковскому и Заречному районам города Сумы, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщили глава ОГА Олег Григоров и начальник ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, зафиксированы попадания в двух точках города: пострадали промышленная зона и дома частного сектора.
Предварительно известно о 5 раненых. 50-летнему мужчине оказывают помощь в больнице. Информация о состоянии раненых уточняется.
Пожары, возникшие в результате удара, локализуются. Также на одном из мест ударов произошло возгорание автомобилей.
Сообщается, что подробности о последствиях авиаудара уточняются.
Обновленная информация
По последним данным известно о 6 пострадавших из-за ударов КАБ по Сумам.
- Четверо человек пострадали в результате попаданий по частному сектору, среди них 14-летняя девочка. Ей и еще двум взрослым врачи оказали помощь на месте. Один мужчина обследуется в больнице.
На месте попаданий разрушены 2 жилых дома. Еще 10 – повреждены. Также есть повреждения в учебном заведении.
- В больнице находятся и двое мужчин, пострадавших из-за удара по промышленной зоне.
Последствия ударов
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль