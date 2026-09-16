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Новости Фото Обстрел Сум
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РФ ударила КАБами по промышленному и частному секторам Сум: известно о 6 раненых, среди которых – 14-летняя девочка. ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 сентября, российские войска нанесли авиаудар с помощью КАБ по Ковпаковскому и Заречному районам города Сумы, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщили глава ОГА Олег Григоров и начальник ГВА Сергей Кривошеенко, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, зафиксированы попадания в двух точках города: пострадали промышленная зона и дома частного сектора.

Предварительно известно о 5 раненых. 50-летнему мужчине оказывают помощь в больнице. Информация о состоянии раненых уточняется.

Пожары, возникшие в результате удара, локализуются. Также на одном из мест ударов произошло возгорание автомобилей.

Сообщается, что подробности о последствиях авиаудара уточняются.

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Обновленная информация

По последним данным известно о 6 пострадавших из-за ударов КАБ по Сумам.

  • Четверо человек пострадали в результате попаданий по частному сектору, среди них 14-летняя девочка. Ей и еще двум взрослым врачи оказали помощь на месте. Один мужчина обследуется в больнице.

На месте попаданий разрушены 2 жилых дома. Еще 10 – повреждены. Также есть повреждения в учебном заведении.

  • В больнице находятся и двое мужчин, пострадавших из-за удара по промышленной зоне.

Последствия ударов

Удар РФ по Сумам
Удар РФ по Сумам
Удар РФ по Сумам
Удар РФ по Сумам

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обстрел (35446) Сумская область (4522) Сумы (1469) Сумский район (710)
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