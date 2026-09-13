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Окупанти атакували дроном бригаду енергетиків на Сумщині: є загиблий і поранений
У Конотопському районі Сумської області окупанти атакували дроном автомобіль енергетиків, які виїхали на ремонт пошкодженої електромережі. Внаслідок атаки загинув водій-енергетик.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблий та постраждалий
"Ворог атакував автомобіль ремонтної бригади. 53-річний водій-енергетик загинув. Щирі співчуття рідним. Ще один працівник, 50-річний електромонтер, дістав поранення. Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу", - сказано в повідомленні.
Григоров додав, що це черговий цинічний злочин росіян, який забрав життя цивільної людини.
"Ворог продовжує свідомо бити по людях, які працюють задля забезпечення життєдіяльності області",- додав він.
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