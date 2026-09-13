Оккупанты атаковали дроном бригаду энергетиков на Сумщине: есть погибший и раненый
В Конотопском районе Сумской области оккупанты атаковали с помощью дрона автомобиль энергетиков, которые выехали на ремонт поврежденной электросети. В результате атаки погиб водитель-энергетик.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Есть погибший и пострадавший
"Враг атаковал автомобиль ремонтной бригады. 53-летний водитель-энергетик погиб. Искренние соболезнования родным. Еще один работник, 50-летний электромонтер, получил ранения. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь", — говорится в сообщении.
Григоров добавил, что это очередное циничное преступление россиян, унесшее жизнь мирного жителя.
"Враг продолжает сознательно наносить удары по людям, которые работают для обеспечения жизнедеятельности области", — добавил он.
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