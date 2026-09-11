Мріяла стати лікаркою: у Сумах попрощалися з 21-річною Таїсією Москвітіною, яка загинула внаслідок удару РФ по ТЦ

Фото: Danil Moskvitin

У Сумах попрощалися з 21-річною Таїсією Москвітіною, яка загинула ввечері 9 вересня внаслідок удару російського дрона по місцевому торговельному центру "Мануфактура". Дівчина навчалася в Навчально-науковому медичному інституті та мріяла стати лікаркою.

Про повідомляє "Суспільне.Суми", інформує Цензор.НЕТ.

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Дівчину провели в останній шлях

Віддати останню шану Таїсії прийшли її рідні, друзі та колеги. Одногрупники загиблої згадують її як відповідальну старосту.

"Вона постійно нас вела, підтримувала, була дуже відповідальною, життєрадісною, цілеспрямованою, світлою, доброю, тільки все найкраще про неї можемо сказати", - розповіла одногрупниця Юлія.

Фото: Суспільне

Інша одногрупниця, Анастасія, додала, що Таїсія була дуже доброю дівчиною. За словами третьої одногрупниці Дарії, після навчання в медичному коледжі дівчина хотіла працювати косметологом, проте потім вступила до медичного інституту.

"Була доброю, цілеспрямованою, хорошою людиною", - говорить одногрупниця загиблої дівчини.

Викладачка Тетяна Рябенко зазначила, що дівчина прийшла в професію свідомо: "Дуже розумна, добра, відкрита, цікавилася медициною". Вона розповіла, що для родини Москвітіних це не перша втрата впродовж року.

Фото: Суспільне

"Був важкий період у весняному семестрі, бо була втрата дідуся, відразу була втрата через три тижні батька, але дитина приходила, вчилася, змушувала нас світитися, посміхатися, приходити на роботу і працювати заради таких дітей", - розповіла викладачка.

Без Таїсії залишилися мама і старший брат. Поховали дівчину на Засумському кладовищі.

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Що передувало

Нагадаємо, що ввечері 9 вересня російські війська прицільно ударним БпЛА ударили по території торгово-розважального центру в Сумах.

Внаслідок атаки загинули студентка Медичного інституту СумДУ Таїсія Москвітіна і випускник Сумського національного аграрного університету Максим Максименко. Ще 20 осіб зазнали поранень.

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