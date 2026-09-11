Мечтала стать врачом: в Сумах простились с 21-летней Таисией Москвитиной, погибшей в результате удара РФ по ТЦ

Фото: Danil Moskvitin

В Сумах простились с 21-летней Таисией Москвитиной, которая погибла вечером 9 сентября в результате удара российского дрона по местному торговому центру "Мануфактура". Девушка училась в Учебно-научном медицинском институте и мечтала стать врачом.

Об этом сообщает"Суспільне.Суми", передает Цензор.НЕТ.

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Девушку проводили в последний путь

Отдать последнюю дань уважения Таисии пришли ее родные, друзья и коллеги. Одногруппники погибшей вспоминают ее как ответственную старосту.

"Она постоянно нас вела, поддерживала, была очень ответственной, жизнерадостной, целеустремленной, светлой, доброй - мы можем сказать о ней только самое лучшее", - рассказала одногруппница Юлия.

Другая одногруппница, Анастасия, добавила, что Таисия была очень доброй девушкой. По словам третьей одногруппницы Дарьи, после обучения в медицинском колледже девушка хотела работать косметологом, однако затем поступила в медицинский институт.

"Она была добрым, целеустремленным, хорошим человеком", - говорит одногруппница погибшей девушки.

Преподавательница Татьяна Рябенко отметила, что девушка пришла в профессию осознанно: "Очень умная, добрая, открытая, интересовалась медициной". Она рассказала, что для семьи Москвитиных это не первая утрата за год.

"Был тяжелый период в весеннем семестре, потому что умер дедушка, а через три недели сразу умер отец, но девочка приходила, училась, заставляла нас сиять, улыбаться, приходить на работу и работать ради таких детей", - рассказала преподавательница.

Без Таисии остались мама и старший брат. Девушку похоронили на Засумском кладбище.

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Что предшествовало

Напомним, что вечером 9 сентября российские войска прицельно ударили ударным БПЛА по территории торгово-развлекательного центра в Сумах.

В результате атаки погибли студентка Медицинского института СумГУ Таисия Москвитина и выпускник Сумского национального аграрного университета Максим Максименко. Еще 20 человек получили ранения.

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