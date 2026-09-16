"Квартал 95" втратив склад із реквізитом через російську атаку на Київ

Російська атака на Київ вранці 16 вересня знищила склад із реквізитом студії "Квартал 95".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила компанія "Квартал 95".

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Унаслідок атаки знищено декорації та костюми

За даними компанії, через удар було втрачено велику кількість декорацій, костюмів та інших речей, які зберігалися на складі.

"Для когось це просто речі. Для нас — частина великої історії "Кварталу". За кожною декорацією, костюмом чи предметом реквізиту — робота команди, зйомки, репетиції та десятки історій, які ми створювали разом із нашими глядачами. Найважливіше — ніхто з людей не постраждав. На місці працюють підрозділи ДСНС. Дякуємо рятувальникам за оперативність, відвагу та професіоналізм", - йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що вранці 16 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. Одне з влучань зафіксували у Святошинському районі столиці.

Внаслідок атаки загорілося складське приміщення. Вогонь поширився на розташовані поруч будівлі.

Рятувальники ліквідували пожежу. Внаслідок російського удару постраждала одна людина.

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